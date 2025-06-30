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- Шоу-бизнес
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В джинсовых мини-шортах и с любимой сумкой: Натали Портман подловили папарацци
В обычной жизни актриса носит совсем не гламурные наряды, но остается верной любимому бренду.
Натали Портман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Актриса шла по улице в районе Сохо с телефоном в руках. Портман была одета в простую черную футболку и короткие синие джинсовые шорты с необработанным низом, а также в черные кроссовки.
Летний образ актриса дополнила солнцезащитными очками Dior и сумкой от этого знаменитого бренда, которая была выполнена с культовым мотивом Cannage, а также украшена кисточками.
С этой же сумкой Натали появилась в начале месяца на финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
Сумку она тогда сочетала с соломенной шляпкой, белой рубашкой и юбкой конфетно-розового оттенка.