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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
2204
Время на прочтение
1 мин

В джинсовых мини-шортах и с любимой сумкой: Натали Портман подловили папарацци

В обычной жизни актриса носит совсем не гламурные наряды, но остается верной любимому бренду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Актриса шла по улице в районе Сохо с телефоном в руках. Портман была одета в простую черную футболку и короткие синие джинсовые шорты с необработанным низом, а также в черные кроссовки.

Летний образ актриса дополнила солнцезащитными очками Dior и сумкой от этого знаменитого бренда, которая была выполнена с культовым мотивом Cannage, а также украшена кисточками.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

С этой же сумкой Натали появилась в начале месяца на финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Сумку она тогда сочетала с соломенной шляпкой, белой рубашкой и юбкой конфетно-розового оттенка.

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Associated Press

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
2204
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