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- Шоу-бизнес
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В джинсовых мини-шортах и топе с кружевом: Зои Кравиц подловили во время прогулки по Нью-Йорку
Актриса продемонстрировала летний образ, который дополнила плетеной сумкой и интересной обувью.
Папарацци сфотографировали Зои Кравиц во время прогулки по Нью-Йорку.
Для выхода актриса выбрала черный атласный топ на тонких бретелях с кружевом по низу, который она сочетала с короткими голубыми джинсовыми шортами с закатаными краями. Такой лаконичный ансамбль подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги знаменитости.
Звезда дополнила свой наряд черными замшевыми мюлями на высоких каблуках. На плече у Зои висела вместительная плетеная сумка бежевого оттенка.
На лице у нее были черные солнцезащитные очки, на шее — красное ожерелье, в ушах — лаконичные золотые серьги с камнями, на предплечье — тонкий металлический браслет, а на пальцах — кольца. Волосы актрисы были заплетены в длинные мелкие косы, а от макияжа она решила отказаться.
Напомним, Зои Кравиц в белом кроптопе и джинсах-клеш продемонстрировала плоский живот.