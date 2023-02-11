В едва застегнутой рубашке: испанская певица появилась на улице в необычном образе

Певица решила одеться просто, но добавила в образ экстравагантности с помощью обуви.
30-летнюю испанскую певицу и автора песен Розалию сфотографировали в Нью-Йорке, в престижном районе Челси, когда она, вероятно, направлялась на интервью.
Девушка была одета довольно необычно и легко, когда шла по улице, ведь на ней была простая белая маскулинная рубашка, которую она застегнула всего на две пуговицы, и спортивные штаны от Adidas.
Этот довольно лаконичный образ в стиле спорт-шик она дополнила прозрачными босоножками на невероятно высокой платформе, а также собрала волосы в пучок.
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