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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В ее луке не хватает юбки: Барбара Палвин с мужем попали под прицел папарацци в Каннах

31-летняя модель и ее муж были запечатлены папарацци в Каннах.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дилан Спроус и Барбара Палвин

Дилан Спроус и Барбара Палвин / © Getty Images

Экс-«ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвин и ее муж, актер Дилан Спроус, попали под прицел фотографов во время Каннского кинофестиваля во Франции.

Барбара была в черном коротком пальто с меховой отделкой на воротнике, черных колготах и миниатюрных кружевных шортах, сочетая аутфит с обувью на высоких каблуках. Глядя на лук модели складывается впечатление, что она забыла надеть юбку. Но, нет, скорее всего, Палвин просто решила привлечь внимание к их паре папарацци. В руках девушка держала кожаную сумку на короткой ручке, волосы Барбара распустила, сделала легкий макияж и маникюр в светлом оттенке.

Дилан Спроус и Барбара Палвин / © Getty Images

Дилан Спроус и Барбара Палвин / © Getty Images

Ее муж Дилан был одет в черный смокинг, белую рубашку и обут в черные кожаные туфли. Мужчина заметно изменился с тех пор, как они с Барбарой поженились в 2023 году.

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