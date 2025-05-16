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- Шоу-бизнес
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В ее луке не хватает юбки: Барбара Палвин с мужем попали под прицел папарацци в Каннах
31-летняя модель и ее муж были запечатлены папарацци в Каннах.
Экс-«ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвин и ее муж, актер Дилан Спроус, попали под прицел фотографов во время Каннского кинофестиваля во Франции.
Барбара была в черном коротком пальто с меховой отделкой на воротнике, черных колготах и миниатюрных кружевных шортах, сочетая аутфит с обувью на высоких каблуках. Глядя на лук модели складывается впечатление, что она забыла надеть юбку. Но, нет, скорее всего, Палвин просто решила привлечь внимание к их паре папарацци. В руках девушка держала кожаную сумку на короткой ручке, волосы Барбара распустила, сделала легкий макияж и маникюр в светлом оттенке.
Ее муж Дилан был одет в черный смокинг, белую рубашку и обут в черные кожаные туфли. Мужчина заметно изменился с тех пор, как они с Барбарой поженились в 2023 году.