В ее образе был интересный акцент: певицу Дуа Липу сфотографировали папарацци
Британка приехала в США в рамках своего тура Radical Optimism и между концертами в Madison Square Garden гуляла и наслаждалась солнцем и теплой осенней погодой.
Британская звезда Дуа Липа проводит сейчас время в Нью-Йорке, где ее подловили фотографы во время прогулки. Девушка шла по улице держа большой стакан кофе в руке, а ее образ был хоть и лаконичный, но с интересными акцентами.
30-летняя певица сочетала черное приталенное платье с напуском от Calvin Klein из коллекции осень-зима 2025 с лаковыми мюлями от Christian Louboutin и стильной прямоугольной сумкой-тоут Maison Margiela в леопардовый принт и с короткими ручками.
Свой наряд Дуа дополнила также солнцезащитными очками, украшениями, среди которых были ювелирные изделия от Tiffany & Co. и золотые часы от Cartier, а также распустила волосы.
Но это не единственный ее наряд в черной гамме. Также Дуа попала в объективы папарацци во время прогулки днем ранее в луке от Tom Ford — майке и кожаных брюках, которые дополнила также обувью и сумкой от этого знаменитого американского бренда. Завершали образ украшения от Tiffany & Co.