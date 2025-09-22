В ее образе был интересный акцент: певицу Дуа Липу сфотографировали папарацци

Дуа Липа / © Getty Images

Британская звезда Дуа Липа проводит сейчас время в Нью-Йорке, где ее подловили фотографы во время прогулки. Девушка шла по улице держа большой стакан кофе в руке, а ее образ был хоть и лаконичный, но с интересными акцентами.

30-летняя певица сочетала черное приталенное платье с напуском от Calvin Klein из коллекции осень-зима 2025 с лаковыми мюлями от Christian Louboutin и стильной прямоугольной сумкой-тоут Maison Margiela в леопардовый принт и с короткими ручками.

Дуа Липа в наряде Calvin Klein и с сумкой Maison Margiela / © Getty Images

Свой наряд Дуа дополнила также солнцезащитными очками, украшениями, среди которых были ювелирные изделия от Tiffany & Co. и золотые часы от Cartier, а также распустила волосы.

Но это не единственный ее наряд в черной гамме. Также Дуа попала в объективы папарацци во время прогулки днем ранее в луке от Tom Ford — майке и кожаных брюках, которые дополнила также обувью и сумкой от этого знаменитого американского бренда. Завершали образ украшения от Tiffany & Co.

Дуа Липа в наряде total black от Tom Ford / © Getty Images