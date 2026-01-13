В ее платье было 800 тысяч бусин и 2900 бахромы: норвежская актриса ошеломила образом от Louis Vuitton

Ренате Реинсве / © Associated Press

Ренате Рейнсве была номинирована на нынешнюю премию «Золотой глобус» за главную женскую роль в драматическом фильме «Сентиментальная ценность». В картине она сыграла с Эль Фэннинг и Стелланом Скарсгардом.

Перед появлением на одном из главных светских событий года актриса объединила усилия с дизайнером Николя Гескьером из Модного дома Louis Vuitton, который создал для нее лаконичное внешне, но очень сложное в исполнении платье.

Наряд актрисы был серебристым, имел архитектурный лиф и длинную юбку. Верхняя часть платья актрисы была украшена бахромой для которой мастера ателье Louis Vuitton использовали более 800 тысяч трубчатых бусин. Всего в платье насчитывалось около нитей 2900 бахромы.

Учитывая объем ручной работы для этого платья — оно является настоящим произведением портновского искусства. Команде бренда понадобилось более 2840 часов, чтобы воплотить платье в жизнь — от эскиза до реальности.

«Это магия, и мое самое любимое платье», — сказала Рейнсве Vogue, — «И это действительно что-то значит».

Также дополнительного гламура образу актрисы добавили ювелирные изделия Boucheron, лаконичная прическа с распущенными волосами и простой макияж, который только подчеркивал красоту Ренате.