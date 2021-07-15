В эффектном алом платье: бельгийская модель позировала на красной дорожке

В эффектном алом платье: бельгийская модель позировала на красной дорожке

На мероприятие звезда надела роскошное платье, которое идеально сидело на ее стройной фигуре.

26-летняя бельгийская модель Роуз Бертрам позировала вчера в Каннах в роскошном алом образе от ливано-итальянского модельера Тони Уорда. Платье Роуз было прямого фасона и с прямым декольте. Главным украшение этого платья стала вышивка бисером, ведь оно практически полностью было им расшито.

Роуз Бертрам / Associated Press

Под свое платье Роуз надела золотые украшения с бриллиантами от ювелирного бренда Messika и сделала макияж с красной помадой на губах.

Роуз Бертрам / Associated Press

Посетила модель вчера премьеру фильма "История моей жены", снятого венгерским кинорежиссером Ильдико Эньеди. Также на кинопоказ пришла и коллега Роуз - испанская модель и популярный блогер Марта Лозано, которая тоже надела красный наряд.

Марта Лозано / Associated Press

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