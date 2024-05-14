В эффектном багряном платье: Хайди Клум блистала на открытии Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие открывает французская лента "Второй акт" Квентина Дюпье. Гостьей мероприятия стала несравненная супермодель и ведущая Хайди Клум.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Она появляется на этом событии практически ежегодно и демонстрирует роскошные наряды, драгоценности и прекрасную форму. В этот раз стилисты Хайди подобрали ей багряное кутюрное платье от бренда Saiid Kobeisy из коллекции весна-лето 2024.

Наряд подчеркивал фигуру звезды, поскольку у него было глубокое декольте-сердце с опущенными бретельками. Верхнюю часть наряда украшали небольшие складки, а юбка была асимметричной и пышной - одна ее сторона была немного короче и имела много складок и драпировок из-за чего открывалась нога звезды и можно было рассмотреть гламурные серебряные туфли со стразами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Также у наряда был широкий шлейф, которые очень эффектно выглядел, когда Хайди шла по красной дорожке. Завершали ее образ серьги в ушах, макияж и любимая прическа с легкими и немного небрежными локонами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

В картине, которую посмотрела на открытии Хайди, главную роль сыграла актриса Леа Сейду и она тоже посетила это мероприятие в наряде от Louis Vuitton.

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