В эффектном бархатном платье и в туфлях Manolo Blahnik: Леди Гага позировала на балконе в Нью-Йорке

В эффектном бархатном платье и в туфлях Manolo Blahnik: Леди Гага позировала на балконе в Нью-Йорке

Звезда продемонстрировала свое чувство стиля.

Леди Гага опять проводит время в Нью-Йорке, откуда делится с поклонниками снимками в эффектных платьях. Например, вчера звезду подловили фотографы, когда она приехала на студию Highline Studios и была одета в черное облегающее трикотажное платье миди в рубчик от Magda Butrym. В руке у нее тогда была интересная сумка от Mark Cross с короткой ручкой, на глазах - стильные очки DITA Eyewear. А вот обула она эпатажные и любимые ботинки от Pleaser Shoes.

Леди Гага / Getty Images

Образ певицы получился необычным, но женственным, а вот на своей странице в Instagram она поделилась не менее эффектным аутфитом черного цвета. Гага позировала на террасе, с которой открывался потрясающий вид на Нью-Йорк. Она была одета в роскошное бархатное платье с золотистыми пуговицами и бретельками от Alessandra Rich из коллекции весна/лето 2021, которое дополнила черным широким поясом с пряжкой от этого же бренда и черными туфлями-лодочками с интересным фигурным каблуком и золотистым украшением от Manolo Blahnik.

Завершили этот женственный аутфит черные солнцезащитные очки DITA Eyewear и крупные золотые украшения AGMESNYC с жемчужинами.

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