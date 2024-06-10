В эффектном бикини из жемчуга: красивая Нина Агдал сверкнула фигурой на пляже

Модель снялась в фотосете легендарного журнала.
О 32-летней датской модели и бывшей девушке Леонардо Ди Каприо – Нине Агдал – давно было ничего не слышно, она не принимала участие в промокампаниях известных брендов и не выходила на подиум. Но недавно она вернулась с хорошими новостями – девушка ждет своего первого ребенка. Отец малыша – ее 29-летний бойфренд – блогер, боксер и рестлер Логан Пол.
Уже будучи беременной, она снялась в фотосессии, приуроченной к 60-летию легендарного журнала Sports Illustrated. На новых фото, опубликованных ею в Instagram, Нина позирует в эффектном белом бикини, лиф которого выполнен в виде морской звезды из жемчуга. Пляжный образ датчанки дополняют белая легкая рубашка и мокрая укладка.
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37-летняя модель, ведущая и многодетная мать Крисси Тейген тоже снялась для юбилейного выпуска журнала. Она позировала в купальнике с откровенным декольте.
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