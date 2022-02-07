В эффектном черном купальнике: участница "Холостяка-11" позировала на пляже в Дубае

Девушка показала новые снимки с отдыха.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – уехала с возлюбленным, лицо которого не показывает, на отдых в ОАЭ. Оттуда она и опубликовала красивый снимок.
Джессика позирует на берегу моря на закате. Она одета в эффектный черный асимметричный купальник, который подчеркивает ее сексуальную фигуру.
Летний образ Джессики дополняют солнцезащитные очки и платок на голове.
"Жить. Здесь. Сейчас. Кайф", - лаконично подписала снимок Чеги.
Напомним, Джессика Чеги уже показывала снимки с отдыха в ОАЭ. Девушка позировала за столом на террасе заведения. Одета она была в платье с принтом, высокой горловиной и высоким разрезом, сквозь который она продемонстрировал бедро.
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