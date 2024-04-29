В эффектном черном платье с вырезами на груди: актриса пришла на особую церемонию в Лос-Анджелесе

24-летняя звезда Джоуи Кинг, известная многим по фильму "Скоростной поезд", где сыграла с Брэдом Питтом, посетила 49-ю церемонию вручения премии AFI Life Achievement Award, посвященную Николь Кидман. Мероприятие состоялось в субботу, 27 апреля, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

На красной дорожке девушка появилась в элегантном однотонном черном шелковом платье на тонких бретельках от британского бренда David Koma, которое сочетала с туфлями от Andrea Wazen и украшениями от Shaun Leane and Milko Boyarov jewelry.

Платье девушки было необычного дизайна, поскольку у него были опущенные плечи, а также несколько прозрачных вырезов на груди, которые придавали луку немного дерзости. Волосы актриса распустила, а на лице у нее был нежный макияж.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

Виновница торжества - Николь Кидман - также посетила это мероприятие и вышла на красную дорожку в золотом платье с пайетками от Balenciaga. У ее платья был длинный шлейф, широкие бретельки и декольте-сердце.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На красной дорожке Кидман позировала вместе с Кинг. Из-за длинной юбки и высоких каблуков Джоуи забавно передвигалась.

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