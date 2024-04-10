В эффектном "голом" жакете: Пэрис Хилтон посетила церемонию, на которой чествовали таланты дизайнеров

43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения наград Fashion Trust Awards. Впервые это мероприятие состоялось в прошлом году, а главной его целью является поддержка начинающих дизайнеров.

Блистала перед камерами Пэрис в черном наряде от Модного дома Mugler, который тот представил в коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Лук состоял из эффектного жакета с огромными вырезами, а носила Хилтон его на голое тело. Также она надела мини-юбку, капроновые колготки и туфли на каблуках. В руке у нее была сумка-хобо из текстурной кожи, а на глазах солнцезащитные очки.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Среди других гостей вечера были Дита фон Тиз, Алессандра Амбросио, Сельма Блэр, Хайди Клум, Кристин Дэвис, Джессика Бил, Зои Дешанель, Лили Олдридж, Люси Хейл, а также Скаут и Таллула Уиллис.

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