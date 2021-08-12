В эффектном комбинезоне и без челки: Хайди Клум на съемках в Лос-Анджелесе

В эффектном комбинезоне и без челки: Хайди Клум на съемках в Лос-Анджелесе

48-летняя супермодель показала новые снимки, которые были сделаны на шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе.

Супермодель является одной из судьей проекта вместе со своей коллегой Софией Вергарой. На днях стартовали живые выступления 16-го сезона популярного вокального шоу и Хайди с Софией блистали на красной дорожке в этот торжественный день. Каждая предстала в красивом аутфите. Модель выбрала для выхода пушистое мини-платье, а ее коллега обтягивающий фигуру наряд.

Хайди Клум и София Вергара / Getty Images

Вчера Клум поделилась новыми фотографиями. Модель показала образ в комбинезоне от Moschino с эффектными широкими брюками и черным поясом на талии. К образу Хайди подобрала серьги-висюльки с лепестками, браслет на запястье и сделала новую прическу, заколов челку на бок и распустив волосы. Аутфит получился очень стильным.

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После отдыха на острове Капри в Италии Хайди Клум охотно вернулась к работе и наслаждается каждый днем, проведенным на съемках шоу.

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Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

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