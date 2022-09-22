В эффектном комбинезоне и за руку с бойфрендом: Лени Клум на Неделе моды

Лени Клум и ее парень – хоккеист Арис Рачевски – посетили Неделю женской моды в Милане, где показывали коллекции сезона весна-лето 2023.

Хайди Клум с дочерью Лени / Фото: Getty Images

Хайди вместе с дочерью посетили шоу ABOUT YOU во время Недели моды. Хайди надела платье-жакет с глубоким декольте на голое тела и сапоги-чулки черного цвета, которые эффектно перекликались с жакетом, и множество украшений на руках.

А 18-летняя Лени была в кожаных брюках и топе без бретелек, также на ней была обувь на платформе. Ее бойфренд был в черной толстовке и жилетке, а также в широких брюках цвета хаки с накладными карманами, а обут в черные ботинки. Он держал свою девушку за руку, когда они попали под прицел папарацци.

Лени Клум с бойфрендом / Фото: Getty Images

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