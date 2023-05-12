В эффектном комбинезоне от украинского бренда: образ Юлии Саниной для второго полуфинала

Вместе с нарядом другой ведущей они символизировали флаг Украины.
В Ливерпуле отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Ведущими грандиозного шоу в этом году были Алиша Диксон, Ханна Уэддингем и наша украинская суперзвезда - фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.
Во время шоу певица появилась в эффектном синем комбинезоне от украинского бренда GUDU, сделанном из экокожи.
"Работая над этим блестящим комбинезоном из экокожи, я думал об образе Зигги Стардаста, одной из сценических ролей несравненного Дэвида Боуи, который 50 лет назад показал, насколько важен сценический костюм. И просто вспомните комбинезоны в стиле глэм-рок, который он носил. Думаю, британская публика, которой будет очень много в зале, оценит наш модный поклон этому легендарному артисту", - рассказал об образе Юлии Лаша Мдинарадзе, креативный директор GUDU.
Но помимо этого вместе с Ханна Уэддингем, надевшей желтое платье, у ведущих получился очень символический модный тандем в цветах флага Украины.
За макияж Юлии традиционно отвечал известный визажист Слава Чайка, а вот за прическу - британский стилист по волосам Чарли Уилкинсон. Украшения в этот раз у звезды были от dukachi.
Напомним, во время первого полуфинала Санина также была в луке от GUDU - кожаном платье с огнем на подоле.
Читайте также:
- Стразы, шлейфы и эффектные топы: яркие образы участников "Евровидения-2023" на церемонии открытия
- Перья, разрезы и мини: топ-5 образов украинских певиц на "Евровидении"
- Звезды, ставшие знаменитыми после "Евровидения"
- Революции, подкупы и штрафы: самые громкие политические скандалы на конкурсе "Евровидение"