В эффектном комбинезоне от украинского бренда: образ Юлии Саниной для второго полуфинала

Вместе с нарядом другой ведущей они символизировали флаг Украины.

В Ливерпуле отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Ведущими грандиозного шоу в этом году были Алиша Диксон, Ханна Уэддингем и наша украинская суперзвезда - фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.

Во время шоу певица появилась в эффектном синем комбинезоне от украинского бренда GUDU, сделанном из экокожи.

"Работая над этим блестящим комбинезоном из экокожи, я думал об образе Зигги Стардаста, одной из сценических ролей несравненного Дэвида Боуи, который 50 лет назад показал, насколько важен сценический костюм. И просто вспомните комбинезоны в стиле глэм-рок, который он носил. Думаю, британская публика, которой будет очень много в зале, оценит наш модный поклон этому легендарному артисту", - рассказал об образе Юлии Лаша Мдинарадзе, креативный директор GUDU.

Юлия Санина, Алиша Диксон, Ханна Уэддингем / Фото: Getty Images

Но помимо этого вместе с Ханна Уэддингем, надевшей желтое платье, у ведущих получился очень символический модный тандем в цветах флага Украины.

Юлия Санина и Ханна Уэддингем / Фото: Getty Images

За макияж Юлии традиционно отвечал известный визажист Слава Чайка, а вот за прическу - британский стилист по волосам Чарли Уилкинсон. Украшения в этот раз у звезды были от dukachi.

Напомним, во время первого полуфинала Санина также была в луке от GUDU - кожаном платье с огнем на подоле.

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