В эффектном корсете и за руку с мужем: Кортни Кардашьян посетила вечеринку младшей сестры

Пара пришла на мероприятие в Вествуде, чтобы поддержать Кайли.

43-летнюю Кортни Кардашьян заметили с ее мужем - барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Пара направлялась на вечеринку Ulta Beauty, организованную ее младшей сестрой Кайли Дженнер и посвященную запуску новой косметической линейки от Kylie Cosmetics.

Для вечернего выхода Кортни надела черный корсет от Dolce & Gabbana, который сочетала с трикотажным болеро и широкими штанами. На лице у нее был яркий макияж, а волосы знаменитость собрала в высокий хвост. Над образом Кардашьян работала ее стилист Дани Мишель.

Когда было сделано фото, Кортни шла с Трэвисом за руку. Ее муж-рокер надел для семейной тусовки голубую майку с принтом, джинсы графитового цвета и туфли на высокой подошве. Шею Баркера украшало несколько серебряных цепочек.

Кортни Кардашьян / Фото: Getty Images

На своей странице в Instagram Кортни также показала, как готовилась к мероприятию. Она сделала короткое видео, хвастаясь красивым макияжем и кружевным бельем.

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Помимо Кортни вечеринку посетили и другие сестры Кайли - Ким, Хлоя, Кортни и Кендалл, также там была их мать Крис Дженнер.

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