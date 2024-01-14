В эффектном корсете с прозрачными вставками: миниатюрная Дженна Ортега посетила мероприятие

Звезда выбрала для своего выхода в свет total black look.

Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" - 21-летняя Дженна Ортега - посетила 17-й ежегодный вечер MPTF, который прошел в Тихоокеанском центре дизайна в Калифорнии.

Актриса продемонстрировала на мероприятии свое чувство стиля и опять надела наряд с прозрачными вставками. На этот раз лук Дженны полностью был от бренда Monse и состоял из широких штанов-карго, а также эффектного корсета со шнуровками и прозрачными вставками.

Завершали образ болеро с длинными рукавами, укладка, а также туфли на платформе и макияж с веснушками.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

А вот несколькими днями ранее девушка продемонстрировала более смелы образ, поскольку надела белое откровенное платье, которое еле прикрывало ее грудь, от Модного дома Valentino. Свой наряд она сочетала с туфлями Christian Louboutin.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

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