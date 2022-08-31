В эффектном костюме-тройке: Хайди Клум на съемках талант-шоу

Звезда появилась на выходе отеля Sheraton Pasadena в белоснежном платье с глубоким вырезом на декольте, рюшами на рукавах и пышным асимметричным подолом. Обута Клум была в белые босоножки на каблуках, в руках несла большую белую сумку из кожи, а на лице у нее были солнцезащитные очки в белой оправе. У Клум был нюдовый маникюр, на пальце сверкало обручальное кольцо, а на другом пальце сверкало кольцо с большим камнем.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Позже Хайди появилась на красной дорожке, позируя на фоне огромного логотипа с названием шоу.

Одета звезда была в белый брючный костюм-тройку и туфли-лодочки в тон на каблуках. Вечерний образ модель дополнила красивыми серьгами-висюльками с камнями, идеальной укладкой и насыщенным макияжем.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Хайди вышла на дорожку в эффектном платье от Dolce & Gabbana.

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