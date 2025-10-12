- Дата публикации
В эффектном кожаном луке и ботфортах-лубутенах: Хайди Клум на съемках в Берлине
52-летняя немецкая супермодель попала под прицел фотографов в Берлине.
Хайди Клум появилась на съемках нового сезона шоу «Топ-модель по-немецки» и была запечатлена на Потсдамской площади.
Суперзвезда была запечатлена в кожаной куртке и короткой кожаной мини-юбке, а обута в высокие кожаные ботфорты от Christian Louboutin на каблуках. Звезда распустила длинные белокурые волосы, сделала выразительный макияж и в руках держала красный громкоговоритель. Также у нее был светлый маникюр и несколько колец на пальцах.
В своем блоге в Instagram Клум показала видео, а именно вид из ее апартаментов, где она живет в Берлине. Вид из ее окна открывается прямо на знаменитые Бранденбургские ворота — самая известная достопримечательность Берлина и национальный символ Германии.
Там же в Берлине Хайди появилась на днях на премьере грандиозного шоу «Ослепленная восторгом», которое прошло в Фридрихштадтпаласте, где вышла на фотоколл в черном мини-платье от бренда Jeremy Scott с очень пикантным декольте.