В эффектном красном платье: Эшли Грэм посетила показ Victoria Beckham в Париже

Модель plus size Эшли Грэм стала гостьей фэшн-показа британского дизайнера Виктории Бекхэм, который прошел во время Парижской недели моды 3 марта.

Эшли надела на показ эффектное красное платье в пол с длинными рукавами, дополнив наряд белыми босоножками на шпильках. Платье было из коллекции Victoria Beckham, как и голубой клатч, который легко узнать по фирменной "бекхэмовской" золотой ручке.

Эшли Грэм распустила длинные волосы, расчесав их по пробору, сделала макияж, подчеркнув свои красивые черты лица, светлый маникюр и французский педикюр. На пальцах у модели сверкало несколько золотых колец.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

На Неделе моды в Париже Грэм вместе с мужем Джастином Эрвином посещала показ Isabel Marant, а также публика увидела ее на шоу Balmain.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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