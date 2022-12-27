В эффектном красном платье: Хлое Кардашьян устроила семейную фотосессию с детьми возле елки

Звезда облачилась в красное атласное платье с корсетом и пышной юбкой и высоким разрезом. Рядом с Хлое была запечатлена ее 4-летняя дочь Тру, а на руках звезда реалити держала своего сына, которого в июле 2022 года родила суррогатная мать, но имя мальчика до сих пор не известно публике.

(листайте фото вправо)

"Моя драгоценная девочка ❤️ спасибо @nicolasjebranworld и @laroxx за то, что сделали для нас одинаковые рождественские платья ❤️", - написала в подписи под снимками Хлое.

В таком же луке Хлое отправилась и на рождественскую вечеринку, на которой присутствовали и другие члены семьи, большинство из них были одеты в красные наряды.

(листайте фото вправо)

Читайте также: