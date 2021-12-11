В эффектном красном платье: Мерьем Узерли снялась в новой фотосесии

Роскоши съемке добавляли старинные интерьеры дворца.
Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась ролью Хюррем-Султан в драматическом сериале "Великолепный век", снялась в новой фотосессии для бренда Maison Novague.
Съемка проводилась в дворце Фридрихсфеельде, а сама Мерьем была одета в роскошное платье насыщенного красного цвета из коллекции весна-лето 2022. Наряд был однотонным, имел длинный шлейф и спущенные рукава. Дополнили образ актрисы элегантная прическа и нежный макияж.
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