В эффектном красном платье: Моника Крус на благотворительном приеме

44-летняя испанская актриса, танцовщица и младшая сестра Пенелопы Крус – Моника – появилась на светском мероприятии.

Моника Крус присутствовала на благотворительном мероприятии Remus Charity Night 5 августа 2021 года в Пальма-де-Майорке, в Испании. Перед камерами фотографов звезда появилась в эффектном красном платье с огромным бантом с одной стороны на плече. Актриса обула белые босоножки на каблуках и взяла маленький белый клатч с золотым ободком.

Также маникюр Моники был выполнен в светлом цвете, а на пальце сверкало кольцо с камнем. Укладка была слегка небрежной, но выглядела знаменитость прекрасно. Особенно удачно, конечно, смотрелось платье. А полностью образ завершал достаточно насыщенный макияж на лице и небольшие серьги-кольца в ушах.

Моника Крус / Getty Images

На публичном мероприятии в последний раз мы видели Монику Крус еще в ноябре 2019 года, перед началом пандемии.

Моника Крус на мероприятии в 2019 году / Getty Images

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