В эффектном красном платье с разрезом: Настя Каменских показала еще один праздничный образ

Настя Каменских похвасталась еще одним невероятно сексуальным праздничным луком.

Артистка опубликовала снимок, который был сделан на форе золотой стены и разбросанных по полу конфетти. Настя одета в красное вечернее платье с высоким разрезом, которое она дополнила красными туфлями-лодочками на каблуках и массивными серебристыми серьгами, а также макияжем, маникюром в темных оттенках и укладкой с мокрым эффектом.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Ранее Настя Каменских показывала красивое фото на фоне праздничной елки, где была запечатлена вместе с мужем Потапом. Артистка выглядела роскошно в золотистом вечернем платье с высоким разрезом и открытыми плечами. Свой новогодний образ Каменских дополнила золотыми босоножками на каблуках, красивой кудрявой укладкой и макияжем. Ее муж Потап был запечатлен в костюме, белой рубашке и лаковых туфлях.

Настя Каменских и Потап / Instagram Насти Каменских

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