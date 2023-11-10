В эффектном купальнике и с моносерьгой: София Вергара похвасталась пышным декольте

Колумбийская актриса сейчас отдыхает у океана, откуда публикует пляжные фото.
51-летняя актриса и ведущая София Вергара любит подчеркивать свою фигуру одеждой, отдавая предпочтения обтягивающим нарядам, подчеркивающим ее пышные формы.
Сейчас актриса находится на отдыхе у океана и балует поклонников красочными фото. Так, на одном из последних она запечатлена в номере отеля. София позирует на стуле перед зеркалом. На ней черный купальник с V-вырезом на декольте, ее волосы распущены, а в ухе – моносерьга в виде рыбы.
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"Доброе утро!" – лаконично подписала снимки Вергара.
Напомним, София Вергара рассталась с мужем Джо Манганьелло после семи лет брака. Причин развода пара не называет. Однако актриса не унывает и часто выходит в свет. Так, недавно она в красном платье с вырезом на груди стала гостьей выставки Frequency, организованной братом Сальмы Хайек в Christie's в Беверли-Хиллз.
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