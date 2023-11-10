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В эффектном купальнике и с моносерьгой: София Вергара похвасталась пышным декольте

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
291
Время на прочтение
1 мин
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В эффектном купальнике и с моносерьгой: София Вергара похвасталась пышным декольте

София Вергара похвасталась пышным декольте / Фото: Associated Press

Колумбийская актриса сейчас отдыхает у океана, откуда публикует пляжные фото.

51-летняя актриса и ведущая София Вергара любит подчеркивать свою фигуру одеждой, отдавая предпочтения обтягивающим нарядам, подчеркивающим ее пышные формы.

Сейчас актриса находится на отдыхе у океана и балует поклонников красочными фото. Так, на одном из последних она запечатлена в номере отеля. София позирует на стуле перед зеркалом. На ней черный купальник с V-вырезом на декольте, ее волосы распущены, а в ухе – моносерьга в виде рыбы.

(листайте фото вправо)

"Доброе утро!" – лаконично подписала снимки Вергара.

Напомним, София Вергара рассталась с мужем Джо Манганьелло после семи лет брака. Причин развода пара не называет. Однако актриса не унывает и часто выходит в свет. Так, недавно она в красном платье с вырезом на груди стала гостьей выставки Frequency, организованной братом Сальмы Хайек в Christie's в Беверли-Хиллз.

София Вергара / © Getty Images
София Вергара / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
291
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