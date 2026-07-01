В эффектном купальнике со смелым декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе в Греции

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская провела свой летний отпуск в Греции. Певица наслаждалась красотой островов архипелага Северные Спорады. Атмосферными снимками оттуда она поделилась в Instagram.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

На некоторых фотографиях Екатерина позировала в эффектном черном цельном купальнике со смелым декольте и декоративными блестящими перемычками.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Купальник прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, тонкую талию и загорелые ноги. Пляжный образ Бужинской дополнили черные солнцезащитные очки, золотая цепочка с крестиком, браслеты, лаконичные серьги и шлепанцы.

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Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

На других фото певица продемонстрировала не менее стильные летние наряды. Для прогулки она выбрала платье цвета индиго с глубоким декольте, а на побережье позировала в полупрозрачной зеленой пляжной накидке с питоновым принтом.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Кроме того, артистка поделилась романтическими снимками с мужем, с которым наслаждалась отдыхом на фоне бирюзового моря и уютных греческих городков.

Екатерина Бужинская с мужем / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская с мужем / © Instagram Екатерины Бужинской

В своем посте Екатерина рассказала, что за одну поездку побывала сразу на трех островах — Скиатосе, Скопелосе и Алонисосе, которые входят в архипелаг Северные Спорады.

«Три острова за одно путешествие! Северные Спорады — это настоящая жемчужина Эгейского моря, архипелаг, который поражает своей природной красотой, кристально чистыми водами и неповторимой атмосферой греческих островов. Здесь каждый остров имеет свой характер, но вместе они создают идеальное место для незабываемого отдыха, наполненного солнцем, морем и яркими впечатлениями. Скиатос! Скопелос! Алонисос! Если интересно — расскажу отдельно о каждом острове!» — написала артистка.

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Екатерина Бужинская с мужем / © Instagram Екатерины Бужинской

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