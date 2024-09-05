В эффектном кутюрном платье: Леди Гага блистала на красной дорожке перед премьерой "Джокера"

Леди Гага вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в очень эффектном образе.

Артистка посетила премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих". На дорожке Леди Гага появилась в компании своего жениха - бизнесмена Майкла Полански, а также своих коллег – актера Хоакина Феникса и режиссера фильма Тодда Филлипса.

Леди Гага с Хоакином Фениксом и Тоддом Филлипсом / Фото: Associated Press

На дорожку Гага вышла в черном кутюрном платье Christian Dior с пикантным декольте и очень объемной юбкой. У нее на голове была черная шляпа необычного дизайна, расшитая камнями от Philip Treacy (этого ирландского шляпника предпочитают многие королевские особы) и обула туфли на платформе и очень высоких каблуках.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Из украшений образ Леди Гаги дополняло драгоценное колье с кулоном, серьги и браслет на запястье. Актриса собрала волосы в белокурый пучок, сделала выразительный макияж с бордовыми губами и светлый маникюр.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага и ее возлюбленный Майкл Полански / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

А сегодня артистка позировала фотографам на фотосессии фильма в отеле Cipriani. На съемку Гага приехала в темно-синей футболке и широких брюках, надела солнцезащитные очки и романтично распустила белокурые локоны.

Леди Гага / Фото: Associated Press

А днем ранее вместе с коллегами Гага позировала на фотоколле.

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