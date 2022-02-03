В эффектном луке: Джей Ло приехала на телевидение и попала под прицел фотографов

Где еще в Нью-Йорке можно встретить знаменитостей, как не около больших телекомпаний.

Дженнифер Лопес как раз и запечатлели папарацци по пути на телевизионную сеть NBC в Нью-Йорке. Артистка вышла из машины в объемном и очень пестром пальто с золотым поясом на талии, похоже, от Dior. Обута певица была в коричневые замшевые сапоги с острыми носами и на каблуках, а в руке держала сумку в тон.

Джей Ло выглядела очень эффектно, она покрасила волосы в более рыжий цвет и собрала их в высокий хвост. У певицы, как обычно, был очень насыщенный макияж на лице, а в ушах - золотые серьги в форме лепестков, также Джен была в солнцезащитных очках.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Джей Ло всегда очень ярко одевается и выглядит эффектно, будь то светский выход или просто прогулка, или свидание с ее возлюбленным Беном Аффлеком. Даже в спортзал певица приходит в одежде, подчеркивающей ее фигуру во всех ракурсах.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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