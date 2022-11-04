В эффектном луке и с ярким макияжем: Кара Делевинь взяла участие в бельевом показе Рианны Savage x Fenty

Ровно через год шоу вернулось и обещает быть очень горячим.

В США состоялось одно из самых необычных и ожидаемых мероприятий мира бельевой моды - показ новой коллекции нижнего белья от бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Девушка запустила свою марку несколько лет тому назад, показы для широкой публики проходят в онлайн-формате, и это полноценные шоу-фильмы, которые показываются на Amazon Prime Video.

Показы Рианны полностью инклюзивное, в них принимают участие не только модели, а люди разной внешности, телосложения и ориентации. В этом году трансляция состоится 9 ноября, а вот закрытая презентация традиционно прошла раньше. Также состоялась вечеринка для участников показа и гостей.

На мероприятии была замечена британская модель Кара Делевинь. Девушка вышла на фотосессию в мини-шортах, топе и синей шифоновой накидке насыщенного кобальтового оттенка. Завершили ее образ босоножки на платформе.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Также Кара появилась в шоу в качестве модели и демонстрировала роскошное нижнее белье графитового оттенка с блестками. Образ звезды на показе дополнила футуристическая прическа, яркий макияж и массивнные украшения. Также Каре осветляли брови, следуя новому тренду.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Что касается концепции бренда, то она очень проста и объясняется комментарием Рианны: "Мы хотим, чтобы люди хорошо выглядели и чувствовали себя хорошо. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя сексуально и получали от этого удовольствие".

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