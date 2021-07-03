В эффектном мини и на шпильках: супермодель Хайди Клум сходила с мужем на свидание

В эффектном мини и на шпильках: супермодель Хайди Клум сходила с мужем на свидание

Выходя из заведения пара держалась за руки и улыбалась.

Вчера вечером немецкая супермодель Хайди Клум попала под прицел папарацци со своим третьим мужем, гитаристом группы Tokio Hotel, Томом Каулицем в Лос-Анджелесе. Пара решила сходить поужинать в ресторан Giorgio Baldi.

Хайди выбрала для свидания кожаную мини-юбку и блузу в принт с изображением котов. Дополнили образ модели кожаная куртка, сумка Gucci и туфли-лодочки со змеиной кожи.

Хайди Клум / Getty Images

Том был в черной футболке с рисунком, брюках и необычных эспадрилиях с леопардовым принтом.

Хайди Клум / Getty Images

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