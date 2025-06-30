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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
400
Время на прочтение
1 мин

В эффектном мини и очках: французская модель Летиция Каста подчеркнула ноги нарядом

Модельер Симон Жакмюс презентовал коллекцию на сезон весна-лето 2026.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Летиция Каста

Летиция Каста / © Getty Images

Французская модель Летиция Каста посетила модный показ бренда Jacquemus в Париже. Мероприятие прошло в рамках Недели моды и собрало в одном месте множество звезд, поклонников и друзей бренда.

47-летняя Летиция блистала перед фотографами в эффектном мини белого цвета — платье в виде куртки косухи. Оно было с глубоким декольте, длинными объемными рукавами и поясом на талии. Лук француженка дополнила солнцезащитными очками в желтой оправе, которые по цвету сочетались с ее желтым маникюром, а также остроносыми туфлями винного оттенка и сумкой.

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Не так давно Летиция также появилась на шоу бренда Max Mara, который презентовал круизную коллекцию. В тот раз она была в совершенно другом образе, поскольку пришла на показ в длинном черном платье на одно плечо, которое напоминало наряд греческой богини.

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста и Луи Гаррель / © Getty Images

Летиция Каста и Луи Гаррель / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Associated Press

Летиция Каста / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
400
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