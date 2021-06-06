В эффектном мини и очках от Versace: Эмили Ратажковски похвасталась луком

Модель умело сочетала лаконичное платье с трендовыми аксессуарами.
Американская модель Эмили Ратажковски, которая в марте 2021 года впервые стала мамой, не перестает шокировать своей потрясающей фигурой. Девушка много времени проводит с сыном и ее часто фотографируют на прогулках с ним в Нью-Йорке, но в пятницу она решила провести вечер не дома, поэтому нарядилась в стильное и лаконичное платье бежевого оттенка от бренда Bec + Bridge, которое сочетала с босоножками на шнуровке от Aldo и ее любимой оранжевой сумкой от Jw Pei.
Дополнили лаконичный вечерний аутфит модели солнцезащитные очки от Versace. Образом Эмили похвасталась в Instagram Stories.
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