В эффектном мини и очках от Versace: Эмили Ратажковски похвасталась луком

Модель умело сочетала лаконичное платье с трендовыми аксессуарами.

Американская модель Эмили Ратажковски, которая в марте 2021 года впервые стала мамой, не перестает шокировать своей потрясающей фигурой. Девушка много времени проводит с сыном и ее часто фотографируют на прогулках с ним в Нью-Йорке, но в пятницу она решила провести вечер не дома, поэтому нарядилась в стильное и лаконичное платье бежевого оттенка от бренда Bec + Bridge, которое сочетала с босоножками на шнуровке от Aldo и ее любимой оранжевой сумкой от Jw Pei.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Дополнили лаконичный вечерний аутфит модели солнцезащитные очки от Versace. Образом Эмили похвасталась в Instagram Stories.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

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