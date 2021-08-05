В эффектном мини и розовых лодочках: Летиция Каста продемонстрировала стройные ноги

43-летняя звезда посетила новое мероприятие.

В Швейцарии стартовал ежегодный Международный кинофестиваль в Локарно, который считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского.

Одной из гостей мероприятия стала супермодель 90-х и актриса Летиция Каста. Она появилась на красной дорожке в черном мини-платье с рукавами три четверти, подол и манжеты которого украшало кружево. Единственной яркой деталью этого образа стали розовые туфли с ремешками украшенными стразами.

Волосы Летиция распустила, а на лице у 43-летней звезды был очень легкий и практически незаметный макияж.

Летиция Каста / Getty Images

В мини Каста появляется довольно часто. Например, в прошлом месяце модель позировала на фотоколле Каннского кинофестиваля в цветастом мини-платье с английской проймой, которое тоже дополнила интересными босоножками зеленого цвета.

Летиция Каста / Associated Press

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