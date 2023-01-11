В эффектном мини и в объятиях мужа: Хайди Клум блистала на "Золотом глобусе"

Минувшей ночью в The Beverly Hilton состоялась 80-я ежегодная церемония "Золотой глобус". На дорожке перед камерами фотографов выстроилась целая очередь из знаменитостей.

Среди гостей была 49-летняя немецкая манекенщица Хайди Клум и ее муж Том Каулитц. Эта парочка умеет привлечь к себе внимание, и в этот вечер им тоже это удалось сделать.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

49-летняя супермодель была облачена в мини-платье с пайетками серебристого цвета, с разрезами по бокам и прозрачной вставкой на юбке, а также оно было эффектно декорировано лиловым перьям. Наряд от Germanier из коллекции весна 2023. Образ звезда дополнила серебристым клатчем, украшениями от Lorraine Schwartz и босоножками на шпильках в оттенке металлик от Tom Ford.

Хайди также надела серьги-клипсы, сделала укладку и очень насыщенный вечерний макияж, особенно акцентировав внимание на глазах, накрасив вели лиловыми тенями в тон перьям на платье.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Муж модели Том Каулитц надел черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Позируя на дорожке в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, пара все время обнималась и продемонстрировала поцелуй на публике.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

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