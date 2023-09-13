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В эффектном мини-платье с крупными камнями: 50-летняя Хайди Клум на красной дорожке талант-шоу

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
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В эффектном мини-платье с крупными камнями: 50-летняя Хайди Клум на красной дорожке талант-шоу

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Знаменитость подчеркнула стройные ноги нарядом.

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум вышла на очередную красную дорожку шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в котором уже много лет является одной из судьей. Звезда продемонстрировала на мероприятии роскошный и эффектный мини-наряд на тонких бретельках.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Черное платье Клум было с очень глубоким декольте. Чашки на платье были расшиты крупными камнями такая же аппликация была на подоле платья, также его украшал бахрома из крупным камней.

Образ 50-летняя Хайди Клум дополнила объемной укладкой, ярким макияжем и мюлями. На шее у знаменитости было украшение с крупным камнем, а также она сделал красные маникюр и педикюр.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Кадрами в этом наряде она поделилась и в Instagram, где детальнее его показала.

Также в соцсети она опубликовала трогательное фото своего сына Генри. На снимке он еще младенец. Судя по подписи Хайди, на днях Генри отпраздновал 18-летие.

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Дата публикации
Просмотры
364
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