В эффектном мини-платье с крупными камнями: 50-летняя Хайди Клум на красной дорожке талант-шоу

Знаменитость подчеркнула стройные ноги нарядом.
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум вышла на очередную красную дорожку шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в котором уже много лет является одной из судьей. Звезда продемонстрировала на мероприятии роскошный и эффектный мини-наряд на тонких бретельках.
Черное платье Клум было с очень глубоким декольте. Чашки на платье были расшиты крупными камнями такая же аппликация была на подоле платья, также его украшал бахрома из крупным камней.
Образ 50-летняя Хайди Клум дополнила объемной укладкой, ярким макияжем и мюлями. На шее у знаменитости было украшение с крупным камнем, а также она сделал красные маникюр и педикюр.
Кадрами в этом наряде она поделилась и в Instagram, где детальнее его показала.
Также в соцсети она опубликовала трогательное фото своего сына Генри. На снимке он еще младенец. Судя по подписи Хайди, на днях Генри отпраздновал 18-летие.
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