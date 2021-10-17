В эффектном мини с разрезом и кроп-топе: сексуальная Дуа Липа на вечеринке Донателлы Версаче

Британская певица Дуа Липа появилась на вечеринке Versace & Frieze в Лондоне.

Мероприятие проходило в ресторане Toklas и посетило его множество звездных гостей, среди которых также была дочь Джуда Лоу Айрис, певица Кайли Миноуг и сама королева модного мира Донателла Версаче.

На мероприятии Дуа поразила своим эффектным и стильным образом, ведь решила сделать комплимент дизайнеру и пришла одета с ног до головы в вещи из новой коллекции Versace. В частности на ней была фиолетовая мини-юбка с пикантными разрезами на бедре и зеленый кроп-топ под шею. Декоративными деталями наряда были большие английские булавки и виде них у певицы также были с сережки в ушах

Из аксессуаров у нее также была сумка-ведро, сатиновые туфли с фигурными носками и массивное золотистое ожерелье на шее. Волосы стилисты собрали певице в высокий хвост, а на лице сделали насыщенный макияж в фиолетовых оттенках.

Дуа Липа / Getty Images

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Образы Дуа Липы (15 фото)

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