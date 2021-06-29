В эффектном наряде и золотых мюлях: красивую Крисси Тейген сфотографировали с семьей

В эффектном наряде и золотых мюлях: красивую Крисси Тейген сфотографировали с семьей

Для обычного похода в ресторан Крисси выбирает стильные образы.

Крисси Тейген попала под прицел папарацци, когда приехала с мужем Джоном Леджендом и их двумя детьми Луной и Майлзом пообедать в ресторане Soho House в Западном Голливуде. 35-летняя знаменитость выбрала для своего выхода с семьей удобный и яркий наряд - длинное кимоно и широкие брюки с ярким рисунком.

Дополнили образ модели золотистые мюли, маленький клатч и несколько золотых украшений. Волосы Крисси заплела в два колоска, а на лице сделала макияж.

Крисси Тейген / Getty Images

Приехало семейство на Porsche, и кадры папарацци сделали на парковке. Крисси стояла возле автомобиля, доставая детские рюкзаки, и, видимо, не была против фото и несколько раз мило улыбнулась фотографам.

Крисси Тейген / Getty Images

В Instagram она показала забавный ролик с детьми и мужем, который они сделали в ресторане.

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Стиль Крисси Тейген (13 фото)

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