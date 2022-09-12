В эффектном образе и хорошем настроении: Эшли Грэм блистала на показе Tommy Hilfiger

Вчера в Нью-Йорке состоялся показ Тommy Factory, в котором приняла участие знаменитая модель plus-size.

Бренд Tommy Hilfiger показал коллекцию в рамках Недели моды. На подиум вышли звезды, среди которых особенно выделялась Эшли Грэм.

Модель и молодая мама продемонстрировала короткое яркое платье-свитер с высоким разрезом на бедре, черные колготки с логотипами и высокие ботфорты.

Наряд, дополненный яркими аксессуарами - зелеными перчатками и клатчем цвета марсала, - смотрелся на модели очень эффектно.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Фотографам удалось также заснять атмосферу, царившую за кулисами показа. Там модели в белых брендированных халатах ожидали своей очереди на выход к зрителям. Эшли, очевидно, была в прекрасном настроении и с удовольствием позировала с зонтиком - одним из аксессуаров показа.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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