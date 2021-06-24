В эффектном образе: украинская модель Алина Байкова посетила мероприятие в Нью-Йорке

Образ подчеркнул стройную фигуру Алины.
Украинская модель Алина Байкова посетила нью-йоркскую премьеру документального фильма американской певицы Мэри Джей Блайдж "Моя жизнь". Мероприятие проходило в Линкольн-центре 23 июня.
Алина выбрала для вечеринки полностью черный ансамбль, в котором сочетала шорты, блейзер и элегантные туфли с серебристыми деталями на щиколотке. Талию модели украшал черный пояс с круглой пряжкой.
Макияж знаменитости были с акцентом на красные губы, а волосы она уложила в лаконичную прямую прическу.
Напомним, ранее Алина делилась кадрами, на которых позировала у океана и демонстрировала свой легкий наряд для отдыха.
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