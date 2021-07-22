В эффектном платье и розовых лодочках: Кейт Бекинсэйл заметили в Нью-Йорке

Видимо, звезда прилетела в Большое Яблоко на очередные съемки.

47-летнюю Кейт Бекинсэйл заметили вчера в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Выглядела она потрясающе в своем обтягивающем черном платье миди в крупные цветы от филиппино-американского бренда Monique Lhuillier.

Платье идеально сидело на стройной фигуре актрисы и имело эффектные спущенные рукава-фонарики и открытое декольте. Дополнили этот образ Бекинсэйл лишь розовые туфли-лодочки от Christian Louboutin на высоком каблуке, прическа "конский хвост" и солнцезащитные очки.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

Остановилась она в отеле Ritz-Carlton, а еще несколько дней назад актриса была в Лос-Анджелесе, где посетила вечеринку посвященную новому фильму "Красотка на взводе", где сыграла. В тот день Кейт была одета стильный комплект из жакета и шорт, полностью расшитых с помощью бисера, страз, кристаллов и пайеток в замысловатые узоры. Под жакетом у звезды было боди с глубоким декольте. Волосы Бекинсэйл, как и вчера, собрала в высокий хвост.

Кейт Бекинсэйл / Getty Images

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