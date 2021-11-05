В эффектном платье и с дочерью: Мила Йовович посетила гала-ужин amfAR

Мила Йовович все чаще стала выходить в светское общество со своей 14-летней дочерью Эвер Андерсон.

Вчера мама и дочь посетили гала-ужин amfAR в Лос-Анджелесе в Pacific Design Center в Западном Голливуде. На публике 45-летняя Мила появилась в красном платье без бретелек и с небольшим шлейфом, которое было усыпано черными сердечками из пайеток. Обула Мила остроносые кожаные туфли на каблуках, а лук свой дополнила серьгами-висюльками, лаконичной прической и красивым макияжем.

Мила Йовович с дочерью Эвер / Getty Images

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Ее 14-летняя дочь Эвер Габо, которая уже не первый раз появляется с мамой на подобных светских мероприятиях, была одета в белую блузку, черную мини-юбку с блестящим розовым поясом на талии и обута в лаковые черно-золотые босоножки под которые подобрала оливковые носки с белыми рюшами. В руках у девочки был белый клатч на цепочке. На лице у Эвер был макияж с насыщенными румянами, а волосы девочки были распущены. Выглядела Эвер довольно серьезно, а вот ее мама с улыбкой позировала перед камерами.

Ранее Мила и Эвер присутствовали на презентации Casa Del Sol Tequila в Лос-Анджелесе.

Мила Йовович с дочерью Эвер / Getty Images

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