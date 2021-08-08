В эффектном платье и с лимонами в руках: Фрида Аасен поделилась новыми летними снимками

В эффектном платье и с лимонами в руках: Фрида Аасен поделилась новыми летними снимками

Модель поделилась кадром с новой фотосъемки для модного бренда.

Норвежская модель Фрида Аасен поделилась с поклонниками снимками с новой фотосессии. На опубликованных кадрах она позировала в желтом сарафане от бренда LPA, а в руках держала несколько лимонов, которые перекликались с цветом ее наряда. Волосы у Фриды были распущены, а завершили этот летний образ несколько золотых украшений.

Автором снимков стал фотограф Oscar Minyo.

Напомним, что в начале августа Фрида показала роскошный наряд на благотворительном вечере на острове Капри. Тогда скандинавская красотка появилась в черном платье от модного бренда Elie Saab.

Фрида Аасен / Getty Images

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