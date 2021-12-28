В эффектном платье и с украшением на голове: Екатерина Бужинская поздравила поклонников с наступающим Новым годом

В эффектном платье и с украшением на голове: Екатерина Бужинская поздравила поклонников с наступающим Новым годом

Народная артистка Украины записала новогоднее видеопоздравление для украинцев.

Екатерина Бужинская записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с новым Новым годом.

Певица пожелала здоровья, счастья и богатства.

"С наступающим Новым годом, друзья! Будьте здоровы, счастливы, богаты, веселы! Пусть следующий год будет гораздо лучшим, чем уходящий!" – пожелала Екатерина.

Екатерина Бужинская поздравила читателей ТСН.ua с новым Новым годом

На видео Бужинска появилась в эффектном золотистом платье с роскошным украшением на голове. Аутфит она дополнила вечерним макияжем с акцентом на глазах и красивым ожерельем на шее.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров, Настя Каменских, Анна Добрыднева и группа KADNAY.

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