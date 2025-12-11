ТСН в социальных сетях

В эффектном платье с бахромой: супермодель Алессандра Амбросио ошеломила красивым образом

В Саудовской Аравии состоялся гала-ужин будущей премии «Золотой глобус», а провели его в рамках международного кинофестиваля The Red Sea.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Мероприятие посетило много знаменитостей, среди который была и бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Звезда Victoria’s Secret пришла на мероприятие в роскошном платье молочного оттенка от бренда. Ее наряд был изысканным и романтичным, поскольку платье было с цветочной вышивкой бисером, а также украшено на спине и подоле длинной бахромой.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Это кутюрное платье из коллекции весна-лето 2025-2026 Алессандра дополнила украшениями от Van Cleef & Arpels, макияжем и прической с легкими волнами.

Напомним, что в октябре Алессандра снова вышла на подиум во время показа новой коллекции белья Victoria’s Secret. Модель продемонстрировала несколько роскошных образов с крыльями, от которых перехватывало дыхание.

Алессандра Амбросио на подиуме Victoria’s Secret 2025 / © Associated Press

Алессандра Амбросио на подиуме Victoria’s Secret 2025 / © Associated Press

