В эффектном платье с бахромой: супермодель Алессандра Амбросио ошеломила красивым образом

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Мероприятие посетило много знаменитостей, среди который была и бразильская супермодель Алессандра Амбросио.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Звезда Victoria’s Secret пришла на мероприятие в роскошном платье молочного оттенка от бренда. Ее наряд был изысканным и романтичным, поскольку платье было с цветочной вышивкой бисером, а также украшено на спине и подоле длинной бахромой.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Это кутюрное платье из коллекции весна-лето 2025-2026 Алессандра дополнила украшениями от Van Cleef & Arpels, макияжем и прической с легкими волнами.

Напомним, что в октябре Алессандра снова вышла на подиум во время показа новой коллекции белья Victoria’s Secret. Модель продемонстрировала несколько роскошных образов с крыльями, от которых перехватывало дыхание.