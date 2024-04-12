В эффектном платье с голой спиной: звезда Marvel Люпита Нионго вышла на красную дорожку церемонии

Звезда фильма Marvel "Черная пантера" и лауреатка "Оскара" за картину "12 лет рабства" – Люпита Нионго – появилась на церемонии вручения наград Big Screen Achievement Awards, которая состоялась в рамках CinemaCon. Для своего появления на красной дорожке актриса выбрала лаконичное, но очень эффектное платье.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

На Люпите был золотой наряд на тонких бретельках от Модного дома Celine. Наряд был однотонным и из легкой немного текстурной ткани. Спина у платья была обнаженной, что придавала луку гламура и немного сексуальности.

Завершила актриса образ длинными серьгами, которые формой напоминали капли, золотым маникюром и макияжем с яркой помадой на губах.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

Подчеркивать спину девушка очень любит, поскольку в подобном наряде от Gucci вышла и на красную дорожку Берлинского международного кинофестиваля.

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