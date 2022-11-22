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В эффектном платье с одним рукавом и разрезом: Аманда Холден на красной дорожке в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
753
Время на прочтение
1 мин
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В эффектном платье с одним рукавом и разрезом: Аманда Холден на красной дорожке в Лондоне

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Обычно свои образы знаменитость демонстрирует после утренних эфиров на радио, но в этот раз она под прицелом фотографов на светском мероприятии.

51-летняя британская теле- и радиоведущая Аманда Ходен вышла на красную дорожку церемонии вручения наград Variety Club Showbusiness Awards, которая проходила в отеле Hilton Park Lane в Лондоне.

Для мероприятия Аманда выбрала эффектное платье из атласа потрясающего изумрудного оттенка. Наряд имел корсетный верх с декольте в форме сердца, а также один рукав. Также украшал платье высокий разрез на юбке, делающий акцент на стройных ногах Аманды.

Дополнили лук черные босоножки с пряжками, украшения с бриллиантами, длинный маникюр и макияж с накладными ресницами. Волосы известной радиоведущей уложили в классическую голливудскую волну.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
753
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