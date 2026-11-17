Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

Реклама

Американская певица Кэти Перри появилась на публике вместе со своим возлюбленным, бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Пара посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby Gala.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

42-летняя артистка привлекла внимание эффектным нарядом от дизайнера Antonio Grimaldi. Она выбрала платье-бюстье, полностью расшитое серебристыми пайетками, которое сочеталось с длинной юбкой из атласной ткани пудрового оттенка. Образ дополняла накидка в тон юбке, а также сверкающие серьги.

Реклама

Кэти Перри / © Associated Press

Не менее заметной деталью стала новая прическа певицы. Перри продемонстрировала короткое каре с подкрученными кончиками — это самая короткая длина ее волос за последние два года. Волосы были уложены мягкими волнами с центральным пробором.

Реклама

Джастин Трюдо поддержал элегантный стиль возлюбленной. 54-летний политик выбрал молочний смокинг с черными брюками, белой рубашкой и черной бабочкой. На красной дорожке пара позировала вместе, улыбалась фотографам и не скрывала нежности друг к другу.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

Это уже третье совместное появление Перри и Трюдо на красной дорожке. Впервые они вышли вместе на светское мероприятие в июне 2026 года, посетив премьеру концертного фильма певицы на фестивале Tribeca.

Новости партнеров