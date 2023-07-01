В эффектном платье с перьями: актриса Белла Торн на кинофестивале в Италии

Обычно образы этой рыжеволосой красавицы более эффектны, поэтому столь элегантный образ немного удивил.

В итальянском городе Таормине прошел 69-й ежегодный кинофестиваль. Среди гостей мероприятия появилась 25-летняя актриса Белла Торн известная своей ролью в романтическом фильме "Полночное солнце".

Перед камерами девушка появилась в роскошном черном однотонном платье, которое подчеркивало ее фигуру. Наряд Беллы был от бренда Jean-Louis Sabaji, главной особенностью которого был декор в виде перьев по бокам и на декольте.

Также у платья был разрез сзади и не было бретелек. Образ актриса дополнила черными босоножками на ремешках, длинным маникюром и нежным макияжем и укладкой.

Белла Торн / Фото: Getty Images

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