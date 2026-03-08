В эффектном платье с пикантным декольте: Елена Лавренюк на премьере фильма "Кутюр" с Анджелиной Джоли в главной роли

Елена Лавренюк

В украинский прокат вышел фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли. А накануне состоялся допремьерный показ этой ленты в кинотеатре «Оскар», в ТРЦ Gulliver.

Мероприятие посетила актриса Елена Лавренюк, которая продемонстрировала красивый образ. На ней было эффектное жаккардовое золотисто-черное платье миди с интересным принтом и пикантным декольте. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком.

Елена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

Аутфит актриса дополнила черными капроновыми колготами, черными сатиновыми туфлями с бантиками, сумкой с леопардовым принтом и красно-бежевыми оперными перчатками.

Елена Лавренюк/Фото Alexandr Piliugin

На ивенте также побывали певец Дантес, телеведущий Вячеслав Соломка и другие.

Вячеслав Соломка/Фото Alexandr Piliugin

Вероника Ясинская/Фото Alexandr Piliugin

Анжелика Симоненко/Фото Alexandr Piliugin

Алиса Каленюк/Фото Alexandr Piliugin

Ирена Винцюк/Фото Alexandr Piliugin

Мариетта, Алиса Дикалова, Анна Луценко/Фото Alexandr Piliugin

Алексей Прищепа/Фото Alexandr Piliugin

Марина Березовская/Фото Alexandr Piliugin

Виктория Шептиенко и Екатерина Петренко/Фото Alexandr Piliugin

Алина Гасанова/Фото Alexandr Piliugin

ONƎ MORE/Фото Alexandr Piliugin

Наталья Лукьянец/Фото Alexandr Piliugin

Татьяна Карикова/Фото Alexandr Piliugin

Мирослава Мандзюк, Лидия Новоселецкая, Елена Момот, Снежана Успенская, Анна Луценко, Алиса Дикалова, Алина Онопа, Мариетта, Ольга Кузнецова/Фото Alexandr Piliugin

Елизавета Котова/Фото Alexandr Piliugin

Лала Цукерман/Фото Alexandr Piliugin

Марина Шульц/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Артюшина/Фото Alexandr Piliugin

Ольга Усачева/Фото Alexandr Piliugin

Яна Винниченко/Фото Alexandr Piliugin

О фильме:

Это фильм режиссера Алис Винокур о мире высокой моды, в котором переплелись три женские судьбы — режиссера, модели и визажиста.

Максин (Анджелина Джоли) — американский режиссер, которая проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда. Ада (Аньер Аней) — модель-новичок, которая убегает от будущего в родном Южном Судане. Анжель (Элла Рампф) — визажистка, которая работает в тени подиумов.

События в ленте происходят во время реальной Недели моды в Париже с аутентичными локациями и профессионалами индустрии. Фильм снимали в пространстве Chanel, в частности на легендарной лестнице на rue Cambon, но без брендинга — Дом моды остается вымышленным.

Кстати, Анджелина Джоли выучила французский специально для этой роли. Кроме того, актриса имеет личную историю, связанную с сюжетом фильма.