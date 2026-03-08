- Дата публикации
В эффектном платье с пикантным декольте: Елена Лавренюк на премьере фильма "Кутюр" с Анджелиной Джоли в главной роли
Украинская актриса в красивом образе посетила кинособытие в Киеве.
В украинский прокат вышел фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли. А накануне состоялся допремьерный показ этой ленты в кинотеатре «Оскар», в ТРЦ Gulliver.
Мероприятие посетила актриса Елена Лавренюк, которая продемонстрировала красивый образ. На ней было эффектное жаккардовое золотисто-черное платье миди с интересным принтом и пикантным декольте. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком.
Аутфит актриса дополнила черными капроновыми колготами, черными сатиновыми туфлями с бантиками, сумкой с леопардовым принтом и красно-бежевыми оперными перчатками.
На ивенте также побывали певец Дантес, телеведущий Вячеслав Соломка и другие.
О фильме:
Это фильм режиссера Алис Винокур о мире высокой моды, в котором переплелись три женские судьбы — режиссера, модели и визажиста.
Максин (Анджелина Джоли) — американский режиссер, которая проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда. Ада (Аньер Аней) — модель-новичок, которая убегает от будущего в родном Южном Судане. Анжель (Элла Рампф) — визажистка, которая работает в тени подиумов.
События в ленте происходят во время реальной Недели моды в Париже с аутентичными локациями и профессионалами индустрии. Фильм снимали в пространстве Chanel, в частности на легендарной лестнице на rue Cambon, но без брендинга — Дом моды остается вымышленным.
Кстати, Анджелина Джоли выучила французский специально для этой роли. Кроме того, актриса имеет личную историю, связанную с сюжетом фильма.